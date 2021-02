Continua incessante la corsa delle varie aziende automobilistiche verso l’elettrificazione totale dei propri veicoli. Ford, in particolare, ha già annunciato il suo nuovo piano che prevede di distribuire sul mercato solo auto elettriche entro l’anno 2030. Fino a quella data, l’azienda si impegna comunque a proporre versioni sia elettriche che Plug-in.

Anche Ford alla riscossa verso l’elettrico: entro il 2030 solo auto elettriche

Numerose rinomate aziende del settore automobilistico hanno dichiarato i propri propositi e progetti in ambito del settore elettrico. Ricordiamo ad esempio Nissan, ma ora arriverà anche il turno della casa automobilistica statunitense Ford. Come già accennato, infatti, l’azienda ha esposto il suo nuovo piano di elettrificazione previsto per il futuro e, secondo quanto dichiarato, entro il 2030 verranno distribuite soltanto auto elettriche.

Fino ad allora, comunque, non mancheranno proposte innovative e a basse emissioni di CO2. Ogni modello presentato dall’azienda prima del 2030 sarà infatti distribuito anche in versione Plug-in. Entro questa data, Ford spera che due terzi delle sue vendite saranno composti proprio da questa tipologie di vetture. Per portare a termine questo ambizioso progetto, la casa automobilistica statunitense ha comunque stanziato numerosi fondi e investimenti. Nello specifico, entro il 2025 verranno stanziati 25 miliardi di dollari per la realizzazione di auto elettriche e per sviluppare la nuova tecnologia della guida autonoma.

Oltre a questo, Ford ha già dichiarato che stanzierà un miliardo di dollari per sviluppare e adibire al meglio il suo stabilimento per la realizzazione di questa tipologia di veicoli. Quest’ultimo si trova in Germania, nello specifico a Colonia, e verrà chiamato in seguito “Ford Cologne Electrification Center”.