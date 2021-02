Starlink è il sistema di satelliti ideato da Elon Musk per rendere Internet più veloce e accessibile a tutti. Tuttavia, potrebbe essere esteso ad un operatore telefonico dedicato, con un prezzo anche piuttosto ridotto.

Secondo i documenti presentati alla Federal Communications Commission (FCC), SpaceX offrirà servizi VoIP (Voice over Internet Protocol). Ciò potrebbe includere la fornitura di servizi cui siamo abituati con altri operatori. I servizi vocali saranno offerti “su base autonoma a tariffe ragionevolmente paragonabili alle tariffe urbane”. Tra l’altro, sono già stati ampiamente testati negli ultimi mesi.

SpaceX afferma inoltre che metterà a disposizione piani tariffari voce nelle aree di servizio che includono chiamate locali senza costi aggiuntivi e rispetterà tutti i requisiti minimi di utilizzo locale adottati dalla FCC o dagli Stati con giurisdizione autonoma dei servizi Starlink. Infine, Starlink sarà in grado di funzionare senza una fonte di alimentazione esterna e “indirizzerà il traffico alle strutture in grado di gestire i picchi di traffico derivanti da situazioni di emergenza”.

Starlink: SpaceX ufficializza le caratteristiche dei nuovi satelliti che forniranno anche piani tariffari economici

Per i clienti a basso reddito sono disponibili quelli che la FCC chiama programmi Lifeline. Come osserva Ars Technica, Lifeline attualmente fornisce un sussidio di $ 9,25 al mese alle famiglie per ottenere la banda larga e un sussidio di $ 5,25 per il servizio telefonico.

Starlink ha attualmente un prezzo di $ 99 al mese, oltre a un acquisto di $ 499 per un supporto Wi-Fi. L’azienda afferma di avere oltre 10.000 utenti negli Stati Uniti e all’estero, che ricevono 100/20 megabit al secondo con una latenza inferiore a 31 millisecondi.

Recentemente l’azienda ha anche iniziato ad accettare preordini per il servizio Internet. Sebbene le consegne non saranno portate a termine entro la fine del 2021 e in alcuni casi non prima del 2022. Tuttavia, è comunque promettete che siano necessari solo alcuni mesi e non anni e anni di attesa.