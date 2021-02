Vodafone: nuove offerte ma solo per pochi utenti, si arriva a 100GB in 4.5G

Se c’è un piano in casa Vodafone questo è sicuramente attribuibile al recupero degli utenti. Tutti i clienti che hanno pensato di cambiare gestore magari optando per le offerte di Iliad, ora potranno rientrare tranquillamente. Tra tutti coloro che sono designati ad un rientro al prezzo minimo consentito, ci sono anche tutti gli utenti che hanno scelto gestori virtuali.

Vodafone infatti metti a disposizione del pubblico ben tre offerte, le quali arrivano fino a 100 giga in 4.5G. In basso trovate tutte le soluzioni descritto per filo e per segno, con tanto di prezzo finale.

Vodafone: ecco le migliori tre offerte per rientrare a far parte del provider migliore

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited