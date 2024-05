In occasione dell’evento Let Loose, Apple ha presentato il suo ultimo chip, il Silicon M4. Già incluso nel nuovo iPad Pro, vanta dimensioni ridotte e capacità straordinarie. Presenta anche un display completamente rinnovato compatibile con la tecnologia Ultra Retina XDR dell’iPad Pro.

Apple M4 lavora perfettamente con la nuova CPU raggiungendo fino a 10 core, mentre la nuova GPU a 10 core si basa sull’architettura introdotta con M3 con caching dinamico, ray tracing e il mesh shading con accelerazione hardware. M4 è dotato anche del Neural Engine più veloce mai realizzato dall’azienda. Può eseguire fino a 38 trilioni di operazioni al secondo. Con performance del genere, attualmente supera qualsiasi computer con IA. Combinato con una larghezza di banda della memoria più veloce, insieme ad acceleratori di machine learning nella CPU e a una GPU più prestante, M4 rende il nuovo iPad Pro perfetto per sfruttare a pieno l’Intelligenza Artificiale.

Johny Srouji, vicepresidente senior delle tecnologie hardware di Apple, spiega che “il nuovo iPad Pro con M4 è un ottimo esempio di come la realizzazione di silicio personalizzato di prima qualità consenta di realizzare prodotti rivoluzionari”. Anche grazie ai miglioramenti apportati a CPU e GPU, Apple M4 mantiene il primato nel settore per le sue prestazioni per watt. Può garantire le stesse prestazioni di M2 utilizzando la metà della potenza. E rispetto al chip per PC più recente di un laptop leggero e maneggevole, offre le stesse prestazioni utilizzando solo un quarto della potenza.

Insieme agli acceleratori ML di prossima generazione nella CPU, alla GPU e alla memoria unificata con larghezza di banda maggiore, il Neural Engine rende M4 un chip potente anche e soprattutto per l’uso dell’IA. iPad Pro con M4 può isolare facilmente un soggetto dallo sfondo di un video con risoluzione in 4K in Final Cut Pro con un tocco. O può creare notazioni musicali in tempo reale in StaffPad semplicemente ascoltando qualcuno suonare il piano. Inoltre, i carichi di lavoro di inferenza possono essere eseguiti in modo efficiente e privato. Ridotto al minimo l’impatto sulla memoria delle applicazioni, sulla loro reattività e sulla durata della batteria. Non esiste nulla al momento più potente del Neural Engine di cui dispone questo nuovo chip.

M4 è il più avanzato tra i chip montati su iPad. Oltre a supportare i codec video più popolari, come H.264, HEVC e ProRes, porta per la prima volta l’accelerazione hardware per AV1 su iPad. Ciò fornisce una riproduzione più efficiente dal punto di vista energetico e ad alta risoluzione, anche in streaming. Un chip incredibile, ma anche sostenibile. Riduce i tempi di ricarica ma anche la quantità di energia necessaria.