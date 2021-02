Era già nell’aria, ma non si sapeva ancora quando. Finalmente è arrivato l’sms di WindTre che annuncia la data del blocco automatico ai servizi VAS. Niente paura, per chi non lo sapesse è un adeguamento necessario già adottato da quasi tutti gli operatori. Ecco cosa sono questi servizi e cosa cambierà per i clienti dell’operatore di telefonia mobile arancione.

Dal 21 marzo WindTre introdurrà il blocco automatico ai servizi VAS: ecco cosa sono

Prima di tutto è bene dedicare qualche riga per spiegare cosa sono questi servizi VAS così da capire perché era tanto atteso questo annuncio di WindTre. I servizi VAS sono tutti quei contenuti in abbonamento che vengono attivati con addebito diretto sul conto telefonico. Non sono servizi offerti dall’operatore, ma da terze parti. Per esempio ne fanno parte l’oroscopo, il meteo, abbonamenti alle news e le suonerie. Spesso si attivano all’insaputa dell’utente e i costi sono davvero proibitivi.

Per proteggere i consumatori da queste “frodi” l’Agcom ha deciso di obbligare tutti gli operatori a bloccare questi servizi in abbonamento con sms, mms e rete dati mobile. Ecco perché WindTre ha inviato a tutti i clienti, tramite sms, l’annuncio che dal 21 marzo entrerà in vigore il blocco automatico dei servizi VAS.

Quali sono i servizi esclusi dal blocco automatico

Ci sono comunque dei servizi che sono esclusi dal blocco automatico dei servizi VAS e WindTre non ne fa eccezione. Eccoli:

sms relativi a servizi bancari;

televoto e donazioni su numerazioni 455;

servizi postali del servizio universale e privato;

sms per i servizi elettronici di recapito certificato;

servizi relativi alla posta elettronica certificata;

mobile ticketing.

Diversamente, chi volesse continuare a usufruire dei contenuti premium in abbonamento potrà farlo in modo consapevole e di propria iniziativa. Inoltre tutti i clienti che non volessero attendere il 21 marzo per bloccare i servizi VAS possono seguire le istruzioni indicate sul sito ufficiale di WindTre.

Tutti i clienti WindTre posso già da subito verificare quali siano i servizi attivi sulla propria SIM. Il modo più veloce è accedere all’App WindTre o all’Area Clienti e chattare con Will, l’assistente digitale. Altrimenti è sempre attivo il Servizio Informati e Sicuri al numero verde 800900134.