In queste ore è arrivata la conferma che Samsung presenterà a breve due nuovi dispositivi appartenenti alla famiglia Galaxy Book Pro. I PC portatili, infatti, hanno ricevuto la certificazione Bluetooth che ha permesso anche di scoprire parte della scheda tecnica.

Secondo le prime indiscrezioni emerse, sembra che Samsung sia intenzionata a dividere la famiglia di device. Il report stilato da SamMobile indica che il produttore coreano presenterà una versione standard dei laptop e una versione Galaxy Book Pro 360. A giudicare dal nome di quest’ultima versione, possiamo ipotizzare che lo schermo possa ruotare intorno ai perni per usare il laptop in varie configurazioni.

I Samsung Galaxy Book Pro non hanno più segreti

La versione base sarà caratterizzata da due modelli con diagonale da 13.3 e da 15.6 pollici. Entrambi i dispositivi saranno caratterizzati da un display OLED e dal supporto alla S Pen, la stessa che si può utilizzare su Galaxy S21 Ultra.

Le indiscrezioni inoltre, indicano che gli utenti potranno scegliere il SoC da equipaggiare sui Galaxy Book Pro. I laptop saranno configurabili con processori Intel Core i5 e Core i7. Per quanto riguarda il sistema operativo ci sarà Windows, ma non si conosce in che versione.

Per quanto riguarda la connettività, saranno presenti tutti i principali moduli tra cui il Wi-Fi e LTE. I Galaxy Book Pro 360 potranno contare anche su una variante compatibile con il 5G. Al momento Samsung non ha ufficializzato nessuna data, tuttavia possiamo immaginare che il momento del lancio possa avvenire a breve. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.