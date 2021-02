In queste ore, Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per i device della famiglia Galaxy S21. Tuttavia, gli utenti che per primi hanno installato l’update hanno immediatamente segnalato la presenza di alcuni problemi.

In particolare, gli utenti lamentano un battery drain eccessivo sui proprio device. I Galaxy S21 coinvolti sono quelli basati su SoC Exynos mentre non sembrano esserci problemi per i device con SoC Qualcomm.

Il software in questione è caratterizzato dal numero di versione G99xBXXU1AUB6 ed è attualmente in fase di rilascio in Inghilterra, Svizzera, Belgio e Germania. Di solito questi paesi sono i primi ad essere aggiornati tra quelli Europei. L’Italia sarebbe arrivata immediatamente dopo, ma a questo punto bisogna aspettare le decisioni di Samsung.

Samsung potrebbe aver rilasciato un update buggato per i Galaxy S21

Il nuovo software per i Galaxy S21 avrebbe dovuto portare alcuni bug fix e le patch di sicurezza di febbraio 2021. Erano attesi anche miglioramenti generali alle performance, alla sicurezza e alla fotocamera. Il battery drain era del tutto inaspettato, quindi Samsung dovrà intervenire per sistemare il problema.

Purtroppo non è chiara la motivazione che causa il battery drain. L’anomalia sembra legata alla connettività di rete, in particolare al 4G. Alcuni utenti hanno affermato che esiste un modo per evitare il consumo eccessivo della batteria. Mettere il device in modalità aereo aiuta ad interrompere il processo e non presentare più problemi al riavvio.

Non è chiaro se si tratta solo una soluzione temporanea o di una soluzione definitiva al problema. In ogni caso, il nostro consiglio è quello di non aggiornare il proprio Galaxy S21 fino a quando non arriverà un bugfix da parte di Samsung.