Sembra che Samsung sia pronta a presentare la nuova famiglia Galaxy Tab S8. Infatti, le prime indiscrezioni sui device stanno iniziando a trapelare. Considerando che la famiglia Galaxy Tab 7 è stata presentata ad agosto dello scorso anno, il periodo sembra buono per scoprire qualcosa di più a riguardo dei nuovi tablet.

In particolare, un errore di visualizzazione della pagina ufficiale di Samsung Irlanda ha permesso di scoprire l’esistenza di Galaxy Tab S8 Enterprise Edition. Stando a quanto mostrato sulla pagina, il device arriverà in due varianti, una compatibile con il 5G e una con il 4G. Inoltre, saranno supportate le MicroSD fino ad 1TB di memoria.

Purtroppo, è stato possibile raccogliere queste informazioni prima che Samsung risolvesse l’errore di visualizzazione. Tuttavia, in base a precedenti indiscrezioni, possiamo provare ad immaginare la scheda tecnica di Galaxy Tab S8.

Scopriamo le specifiche tecniche della famiglia Samsung Galaxy Tab S8

In particolare, i rumor precedenti indicavano due varianti del tablet, Galaxy Tab S8 e S8+. Possiamo ipotizzare che la Enterprise Edition corrisponderà con la versione Plus. Il primo device sarà caratterizzato da un display LCD da 11 pollici e refresh rate a 120Hz. Il sensore di impronte digitali sarà montato sulla cornice laterale e la batteria sarà da 8000 mAh.

Il secondo modello invece sarà più costoso ma potrà contare su un hardware di fascia alta. Il display avrà un pannello AMOLED da 12.4 pollici, refresh rate a 120Hz e sensore per le impronte digitali integrato nel display. Il processore scelto da Samsung potrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 888 affiancato ad una batteria da 10090mAh.

Per entrambi i Galaxy Tab S8 ci aspettiamo tagli di memoria RAM da 8 e 12GB. Inoltre Samsung presenterà tre varianti di memoria interna, 128GB/256GB/512GB. Per garantire l’autonomia, la batteria potrà contare sulla ricarica rapida a 25W. Al momento non è chiaro quando i tablet arriveranno sul mercato, ma possiamo aspettarci che Samsung terrà un evento ad agosto. In questo modo rispetterà il periodo di un anno da lancio della precedente generazione.