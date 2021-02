6G: la nuova rete si svilupperà su specchi e pareti, ecco il nuovo progetto

Nonostante i pareri contrari alla rete di quinta generazione, la tecnologia prosegue il suo sviluppo. A partecipare al nuovo progetto sul 6G annunciato dall’Istituto Cea Leti ci sono anche Telecom Italia, Orange, Nec Europe e altri dieci partner europei. La grande novità avrà il come di “Rise 6G” e sarà “un’iniziativa “visionaria” fondata sulla progettazione, prototipazione e test di avanzamenti tecnologici intelligenti ed energeticamente sostenibili, su superfici intelligenti riconfigurabili che permetteranno un controllo programmabile.

Cea Leti ha spiegato che queste superfici possono essere antenne basate su diodi o metamateriali situati nell’ambiente, come specchi, soffitti, pareti e applicazioni, e funzioneranno come riflettori o ricetrasmettitori riconfigurabili “per un accesso massiccio, se dotati di elementi di radiofrequenza attivi”. In definitiva, “Rise-6G” mira a indirizzare la progettazione di componenti hardware chiave e la loro integrazione nelle future reti 6G.

6G: quando avverrà l’implementazione

Secondo le previsioni di Cea Leti, il 6G sarà implementato entro la fine del decennio, creando la “base per società intelligenti incentrate sull’uomo e sulle industrie verticali”. Per raggiungere questo obiettivo, il gruppo si aspetta che i progressi supportino la trasformazione sostenibile a lungo termine delle reti in un’infrastruttura di connettività intelligente distribuita, in cui tipologie di terminali (quali specchi, cartelli e pareti) sono incorporate nell’ambiente.

“La nostra missione è abilitare questo nuovo concetto dirompente come servizio per l’ambiente wireless – afferma Emilio Calvanese Strinati, coordinatore del progetto “Rise 6G” -, grazie a un controllo dinamico della comunicazione wireless per comunicazioni locali, brevi ed efficienti dal punto di vista energetico, ad alta capacità”.

Nell’iniziativa sono coinvolti, oltre ai due operatori e a Nec, soggetti accademici, di ricerca e verticali