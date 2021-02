Il palinsesto che Sky offrirà ai suoi clienti nelle prossime settimane è molto ricco. Gli abbonati della tv satellitare potranno accedere a grandi eventi in esclusiva, tra cui la Champions League, l’Europa League, ma anche l’Australian Open di tennis. Tutto ciò in attesa del grande ritorno per Formula 1 e motomondiale. Se la maggior parte degli appassionati, in vista di questi appuntamenti, ha scelto un regolare abbonamento per la Pay tv, altri hanno optato per l’IPTV.

IPTV, sempre grandi rischi per lo streaming di Sky: attenzione alle truffe

Il sistema dell’IPTV illegale in Italia si caratterizza o attraverso la tecnologia dei “pezzotti” o anche con l’uso illecito dei canali VPN. Proprio sfruttando le potenzialità dei canali VPN, alcune persone riescono ad accedere a siti web che garantiscono la visione di Sky in assenza di un regolare ticket.

Se l’IPTV illegale è molto popolare nel nostro paese, il merito ovviamente è della garanzia di risparmi. Di base, con lo streaming illecito di Sky è possibile arrivare a risparmiare sino al 90% rispetto ad un regolare abbonamento per la tv satellitare.

I risparmi però non tengono conto dei rischi, a partire dalle truffe. Dietro la tecnologia IPTV si nascondono alcuni malintenzionati. Tanti utenti nel corso delle precedenti settimane hanno pagato un piano per la visione streaming di Sky senza però ricevere alcun servizio in cambio.

Al rischio delle truffe, si aggiunge poi quello delle sanzioni. In base alle attuali leggi italiane, chi utilizza l’IPTV può incorrere in multe che arrivano sino a 30mila euro ed anche nella reclusione da sei mesi a tre anni.