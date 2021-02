Chi passa a Iliad non lo lascia più. Questa è l’opinione dei 6 milioni di utenti che tra il 2018 ed il 2020 hanno popolato l’emisfero della convenienza e della trasparenza tariffaria.

Il gestore francese sbarcato in Italia da oltre un biennio si è costruito una solida reputazione dovuta al continuo proporsi di allettanti offerte e campagne commerciali user-friendly in ogni contesto. Oggi, dopo il regalo per tutti, si conferma la genuinità della nuova tariffa low-cost che molti stanno già attivando con innumerevoli vantaggi al seguito. Scopriamo di cosa si tratta.

Finalmente è arrivata la nuova tariffa Iliad contro il low-cost dei rivali

Gennaio è arrivato con i migliori auspici ed i migliori propositi di un 2021 florido per tutti. Ma è a febbraio che la svolta arriva mossa dalla favolosa Giga 70 che gli utenti stanno preferendo al di sopra delle proposte avanzate anzitempo dallo stesso gestore.

Il background della nuova tariffa prevede l’uso di minuti ed illimitati SMS con al seguito anche un bundle dati da ben 70 Giga da usare a scelta sia in 4G che in 5G senza ulteriori costi aggiuntivi. Inclusi nel costo ci sono anche 6 Giga UE da spendere senza vincoli in tutta Europa con l’uso del Roaming Like at Home. Per quel che concerne le altre condizioni restano ferme le opzioni omaggio per segreteria telefonica, chiamate internazionali gratuite e “Chi è Iliad“.

Il costo per avere tutto questo si assesta sui 9,99 euro al mese al lordo dei costi di attivazione che valgono sia per clienti con nuovo numero che per chi decide di aderire da un altro operatore con portabilità.

Per quel che concerne il regalo questo si palesa agli occhi degli utenti con Giga 40 e Giga 50 attraverso l’inclusione di un nuovo piano dati in Europa che rispettivamente aggiunge ora 4 Giga e 5 Giga senza ulteriori oneri di prezzo. Buona navigazione, chiamate ed SMS con Iliad Italia.