Google ha da poco aggiornato Waze, l’applicazione mobile gratuita di navigazione basata sul concetto di crowdsourcing sviluppata dalla start-up israeliana Waze Mobile. Una novità importante per tutti gli abbonati Audible che d’ora in poi potranno ascoltare gli audiolibri preferiti mentre seguono le indicazioni stradali.

Google aggiorna Waze aggiungendo il supporto ad Audible

Waze è tra le app di navigazione stradale più apprezzate e diffuse. Chiunque la utilizza può collaborare con tutti gli altri iscritti segnalando incidenti stradali, autovelox e molto altro. Questo garantisce aggiornamenti reali sulle condizioni stradali e permette a molti di evitare colonne e prendere spiacevoli multe.

Da poco si è aggiunto un nuovo importante aggiornamento che farà felice tutti coloro che hanno un abbonamento Audible. Infatti Google con il nuovo update ha aggiunto a Waze il supporto per ascoltare in streaming gli oltre 600.000 audiolibri a catalogo su Audible.

Adam Fried, Head of Global Partnerships di Waze, ha dichiarato che questo è un ulteriore passo in avanti dell’app che sta continuando a crescere. “Siamo molto entusiasti di dare il via al 2021 dando il benvenuto ad Audible nella famiglia dei nostri Audio Player. Audible è un marchio molto amato e con un vasto catalogo di contenuti, per questo siamo entusiasti di poterlo portare direttamente nell’app. I nostri utenti hanno già percorso oltre 100 miliardi di chilometri ascoltando i contenuti dei servizi di streaming sul nostro lettore audio, e non vediamo l’ora di portare questa esperienza a più persone grazie alla nostra collaborazione con Audible”.

Apprezzamento anche da Derek Murphy, Vice President di Business Development di Audible. “Siamo lieti di poter offrire ai nostri membri in tutto il mondo un nuovo modo per accedere ad Audible. Sia che tu stia ascoltando l’ultimo Audible Original o recuperando un recente best-seller, Audible su Waze ti consente di goderti senza problemi contenuti audio che intrattengono, ispirano e ti informano”.

Come attivare sull’app la nuova funzione per Amazon Audible

Attivare questa nuova funzione è facile e veloce. Una volta aperto Waze basta fare tap sull’icona della nota musicale e selezionare Audible come ulteriore lettore audio.

Audible è uno dei tanti servizi Amazon da provare gratuitamente. Al termine del periodo di prova di 30 giorni si potrà continuare ad accedere al servizio al costo di 9,99 euro al mese. Con un ricco catalogo di audiolibri renderà l’esperienza di guida con Waze davvero speciale.