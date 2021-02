Amazon non è solo la piattaforma e-commerce più famosa e utilizzata. È anche un mondo di servizi che offre film, serie tv, musica e libri oltre a spedizioni gratuite e veloci. Ovviamente come per tutti gli altri competitor anche le sue sono a pagamento. Tuttavia c’è un modo per poterli provare gratis.

Amazon Unlimited: ecco come utilizzare tutti i servizi Gratis

Il noto colosso della vendita online da qualche anno ha introdotto alcuni servizi capaci di fare concorrenza a note piattaforme quali Spotify, Netflix o MLOL Plus. Infatti Amazon è in grado di offrire un servizio di film e serie tv streaming, un servizio di musica digitale e una biblioteca online.

Molti di questi sono utilizzabili in forma gratuita, ma limitata o con uno sconto se si ha attivo l’abbonamento a Prime, il servizio di Amazon che offre spedizioni veloci e gratuite per quasi tutti i prodotti in vendita nel suo negozio. L’abbonamento costa 3,99 euro al mese oppure in un’unica soluzione 36 euro all’anno risparmiando un buon 25%.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video è un servizio streaming incluso nell’abbonamento Prime che offre film e serie tv molte delle quali produzioni originali di Amazon Studio. Al suo interno si possono anche acquistare e noleggiare tra gli ultimissimi titoli usciti sul grande schermo. Naturalmente per i nuovi clienti è offerto un periodo di prova gratuito di 30 giorni.

Per averlo Gratis si può utilizzare la pagina ufficiale di attivazione di Amazon Prime Video.

Amazon Music

Amazon Music, al pari di altri titoli come Spotify, Apple Music o Tidal offre un catalogo di oltre 70 milioni di brani. Diversi si possono ascoltare in modo gratuito se si ha già sottoscritto l’abbonamento Prime. Diversamente per poterli ascoltare tutti in maniera illimitata occorre iscriversi al pacchetto Unlimited a 9,99 euro al mese. Inoltre per i clienti Prime, pagando in un’unico addebito 99 euro, 2 mesi sono gratis.

Per averlo Gratis si può utilizzare la pagina ufficiale di attivazione di Amazon Music.

Amazon Kindle Unlimited

Kindle Unlimited invece è letteralmente una biblioteca digitale online di libri e manuali. Oltre 1 milione di titoli sono pronti da leggere a 9,99 euro al mese. Anche in questo caso la prima iscrizione prevede 30 giorni gratuiti.

Per averlo Gratis si può utilizzare la pagina ufficiale di attivazione di Kindle Unlimited.

Amazon Prime Student

Amazon Prime Student è il servizio riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’università. Amazon premia i loro sforzi offrendo tutti i vantaggi Prime a metà prezzo. Quindi uno studente dovrà solo sostenere il costo di 18 euro all’anno. Per questo servizio il colosso dell’e-commerce, sponsorizzato da Microsoft Surface, offre un periodo di prova gratuito di ben 90 giorni.

Per averlo Gratis si può utilizzare la pagina ufficiale di attivazione di Prime Student.