Vodafone è uno dei gestori più competitivi in assoluto e di certo non avrà preso bene la grande aggressività di nuovi provider come Iliad. Quest’ultimo in particolare ha portato via al gestore anglosassone tantissimi utenti, i quali adesso possono essere recuperati da quest’ultimo grazie alle nuove offerte.

Si tratta infatti di soluzioni molto vantaggiose che portano un ottimo prezzo ma soprattutto tantissimi contenuti disponibili. Ecco dunque arrivare ufficialmente tre promozioni piene di giga, le quali difficilmente non riusciranno a far rientrare gli utenti scappati via.

Vodafone: ecco tre nuove offerte pronte a recuperare gli utenti scappati via

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited