Vodafone recupera i suoi vecchi utenti con le tre offerte nuove fino a 100GB

Non è stato di certo semplice a girare le offerte proposte da colossi come TIM e Vodafone da parte di Iliad, azienda che però è riuscita nel suo obiettivo. Ad oggi questa risiede tra le migliori in assoluto, le quali sono ancora capeggiata proprio da Vodafone.

Il colosso anglosassone vuole adesso cercare di recuperare tutti gli utenti che non hanno creduto nelle offerte da esso proposte. In molti sono stati portati via proprio da Iliad, che ora dovrà stare bene attenta rispetto alle nuove soluzioni lanciate proprio da Vodafone.

Vodafone: ecco le migliori soluzioni che gli utenti possono ottenere per rientrare

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited