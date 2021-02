In questo periodo più che mai è di vitale importanza che stare a casa – per lavoro, studio o altro – non sia un inferno tra posizioni scomode e posti poco adatti in cui poggiare anche un semplice computer. Per aiutare ad avere una postura corretta e portare lo schermo all’altezza degli occhi, i supporti per laptop diventano più di un semplice accessorio.

Supporto ergonomico per laptop Nexstand K2

Un supporto robusto ma incredibilmente leggero (234 grammi) con laptop fino a 9 kg. L’impugnatura garantisce che il computer non cada all’improvviso. Il design è versatile, fino a otto impostazioni di altezza. Il K2 si ripiega facilmente e viene fornito con una custodia in tessuto, che lo rende completamente portatile.

Desktop Innovations: Supporto angolato

Se dovessimo considerare solo l’estetica, questo stand sarebbe il migliore, con un’unità minimalista effetto vetro, disponibile anche in diversi colori. Anche lo spazio vuoto sotto il laptop è utile per mantenere l’area di lavoro sgombra. L’unico potenziale svantaggio di questo supporto è che non è regolabile in altezza.

Supporto per laptop pieghevole in alluminio AmazonBasics

Un braccio solleva i laptop di 7,5 cm. L’unità è robusta e gli elementi in gomma fanno sì che il laptop rimanga perfettamente in posizione senza muoversi. È anche un vero affare a meno di 15 euro, quindi ottimo per coloro che hanno bisogno di cambiare la loro postura di lavoro con un budget limitato.

Posture King: Supporto per laptop pieghevole

La struttura in alluminio leggero di questo supporto offre una solida configurazione per laptop rialzata, con parti in gomma per garantire nessuno slittamento. Ci sono sei impostazioni per consentirne la regolazione per utenti di diverse altezze e l’unità si ripiega facilmente nella sua custodia. Questo supporto si adatta sia a coloro che utilizzano la tastiera del laptop sia a coloro che preferiscono un dispositivo separato.

Scrivania per laptop Moft Z

Il design intelligente di questo supporto per laptop offre molta flessibilità a seconda dell’altezza e dell’ambiente di lavoro. È un’unità interessante ed estremamente leggera che una volta ripiegata ha uno spessore di appena mezzo pollice. Quando aperto ricorda l’origami. Alcuni spaccati, linee di piegatura e magneti sapientemente posizionati consentono quattro modalità di seduta: 25 °, 35 °, 45 ° e 60 °, con le ultime due adatte per un comodo utilizzo con una tastiera esterna. Il supporto può essere utilizzato anche per leggere, scrivere e disegnare con un laptop o un tablet.

Supporto per laptop Jysk Them

Non abbiamo intenzione di consigliarti di lavorare a letto o con il computer sulle ginocchia, ma sappiamo tutti che a volte lo facciamo. In quelle occasioni, questo supporto per laptop del marchio danese Jysk sarà una salvezza. Realizzato in bambù con sistema di ventilazione, questo supporto offre molto spazio per laptop di qualsiasi dimensione. Il lato sinistro dell’unità si solleva con cinque opzioni per aiutare a portare lo schermo all’altezza degli occhi, mentre un portabicchieri e lo spazio per un mouse o un blocco note sono sulla destra. Questo supporto ha anche un eccellente rapporto qualità-prezzo e non è nemmeno il modello più economico di Jysk.

Supporto Equal Peaks

La lavorazione e il design unico lo rendono un vero pezzo unico. Le linee curve e la costruzione in compensato di betulla sono fantastiche e l’attenzione ai dettagli è visibile nel supporto per smartphone integrato e nei fori di accesso per i cavi. L’altezza perfetta su questo modello è raggiungibile se utilizzato con una tastiera esterna.

Znap: Supporto invisibile per laptop

Il supporto invisibile è quello da usare se non hai voglia di portare in giro un montante separato. Ha le dimensioni di un pezzo di carta A5 e si attacca al fondo della maggior parte dei laptop con un adesivo già applicato, il che significa che rimane ovunque si trovi il laptop. Si stacca facilmente senza lasciare traccia. Per non diminuire il potere adesivo è consigliabile utilizzarlo con un solo dispositivo. Il supporto ha due impostazioni di angolazione, 15 ° e 25 °, e supporta svariati chili nonostante sia così piccolo e discreto.

Supporto per laptop Urban Hideout

Realizzato in bambù, questo supporto – o meglio due staffe – è leggero e ha un aspetto particolare. I doppi supporti consentono una vera flessibilità nel supportare una vasta gamma di laptop e sono robusti e resistenti. Perfetto per una scrivania standard.

Custodia per il trasporto Moft

Questo prodotto è chiamato custodia, ma ciò non rende giustizia alle sue capacità complete perché è stato progettato anche per essere un supporto per laptop. Oltre a proteggere il tuo computer da graffi e urti in movimento in una custodia dall’aspetto interessante, presenta anche magneti per consentire di sollevare il tuo dispositivo a un’altezza ideale, a 15° o 25°. Come l’altro prodotto Moft citato prima, sembra quasi un origami.

Woodsmithsstudio: supporto in legno

Questo prodotto solleva i dispositivi di 6,5 cm ed è un altro supporto in due parti che può essere largo o stretto quanto necessario per ospitare qualsiasi laptop. Oltre alla flessibilità offerta, le staffe hanno un aspetto meraviglioso con la loro finitura a cera e olio e sono realizzate a mano con assi di rovere di recupero, rendendola un’opzione sostenibile. Poiché il supporto copre solo una parte della parte posteriore di un laptop, consente una buona ventilazione, mentre i fori ritagliati fanno sì che i cavi rimangano ordinati. Oltre ai riser per laptop standard, Woodsmithsstudio offre un servizio su misura.

HumbleWorks Stan1

Un supporto per laptop impressionante, trasforma qualsiasi tavolo o scrivania in una postazione di lavoro. È realizzato in resistente compensato di betulla e viene fornito come un kit flat-pack di cinque pezzi che si incastra facilmente in pochi istanti. Stan1 dispone di tre supporti separati per tastiera, telefono o tablet e laptop, e tutti sono regolabili inserendosi nei pioli che meglio si adattano a te. Solido come una roccia, senza oscillazioni. È di grandi dimensioni, ma non è un problema perché si ripiega ed è abbastanza leggero.

Scrivania per laptop Bee9 Design

È dotato di una superficie inclinata per creare un buon angolo per lavorare su un laptop o tablet, ma anche per scrivere, leggere o disegnare. La costruzione in compensato di betulla del Baltico si sente solida e durevole e ci piace che possa essere realizzata in una vasta gamma di colori, tra cui pistacchio, arancione e perla. Anche il fatto che possa essere piegato per riporlo facilmente è l’ideale per chi ha poco spazio.