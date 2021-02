È di pochi giorni fa la notizia che Tesla ha fatto schizzare il Bitcoin ai suoi massimi storici. Infatti l’azienda leader nell’elettrico ha investito ben 1,5 milioni di dollari in questa criptovaluta. Il nuovo record sembra aver ingolosito anche altri due colossi: Google e Apple. Se dovessero imitare l’azienda di Elon Musk gli investitori prevedono una crescita da paura per questa criptovaluta.

Google e Apple potrebbero essere in corsa per investire sul Bitcoin

È Simon Peters, analista ed esperto in criptovalute di eToro, a prefigurare lo scenario secondo il quale sia Google che Apple seguiranno Tesla nell’investimento sul Bitcoin.

“La mossa di Tesla di investire nel Bitcoin e di iniziare ad accettare la criptovaluta come metodo di pagamento per i propri prodotti, ha davvero spostato l’ago della bilancia. Si parla già di mosse simili da parte di Apple e Google, che potrebbero inserire il Bitcoin tra propri sistemi di pagamento”.

Sono queste le parole dell’esperto che tengono conto di quanto sia facile prevedere uno spostamento in questa direzione per quelle aziende che “vendono quasi esclusivamente online”.

Infatti potrebbe darsi che grosse aziende come le due appena citate abbiano solo guardato dalla finestra le mosse di Tesla. Questo per vedere come sarebbe andata o forse perché, dopo i ripetuti tweet, stavano aspettando che il Bitcoin raggiungesse quote di mercato interessanti.

Sono solo ipotesi di una possibile strategia messa in campo da Google e Apple che non trovano ancora alcun fondamento. Tuttavia fanno pensare a quanto il mondo delle criptovalute stia prendendo sempre più piede.

Nonostante ciò il tutto è avvalorato dalle parole di Peters riguardo a questo episodio. “Crediamo che anche altre aziende cercheranno di fare altrettanto, utilizzando la criptovaluta sia come diversificatore, che come una sorta di polizza assicurativa per la svalutazione delle altre valute”.

Insomma non resta che attendere i prossimi passi dei colossi e vedere cosa faranno Google e Apple. Aspetteranno ancora o si lanceranno all’assalto del Bitcoin? Probabilmente la risposta non tarderà molto.