Crash Bandicoot 4: It’s About Time arriverà su Nintendo Switch a marzo. Lo sviluppatore del noto gioco ha parlato specificamente della versione Nintendo e di ciò che i giocatori possono aspettarsi in termini di risoluzione, frame rate ed altro ancora.

Il produttore creativo di Toys for Bob, Lou Studdert, ha riferito a Nintendo Life che il gioco girerá ad una risoluzione di 1080p a 30fps, la quale si riduce a 720p e 30fps quando si utilizza la Nintendo Switch come console portatile. Studdert ha detto che è stata una “grande impresa” portare Crash 4 su Switch e renderlo un titolo che funziona come sulle altre piattaforme.

Crash 4 arriverá su tutte le console il 12 marzo

“È la stessa sfida che portarlo su qualsiasi console, onestamente”, ha detto Studdert. “Ci sono tanti contenuti nel gioco, livelli, modi diversi di giocare che il nostro team deve assicurarsi che funzionino. Quindi per i nostri ingegneri, artisti ed il nostro team QA é stata una grande impresa”.

Le versioni PS5 e Xbox Series X di Crash Bandicoot 4 riceveranno un bel aggiornamento grafico; i giocatori possono anche aspettarsi tempi di caricamento più rapidi ed effetti audio 3D. Crash 4 sfrutterà il controller DualSense della PS5. “I fan potranno ora sentire la forza del blaster che cambia il DNA di Neo Cortex e provare la presa mentre si cimentano con Hookshot di Tawna”, ha detto Activision in un comunicato stampa.

Crash 4 verrà rilasciato su Nintendo Switch, così come su PS5 e Xbox Series X | S, il 12 marzo. L’edizione Switch costerá circa 49.99 €, mentre la versione PS5 / Xbox Series X | S avrá un prezzo di circa 59.99 €. Le persone che l’hanno acquistata su PS4 / Xbox One potranno eseguire l’aggiornamento gratuitamente. Crash 4 arriverà anche su PC tramite Battle.net, ma non c’é ancora una data di rilascio.