Il team di Instagram è al lavoro per implementare alcune nuovi funzioni legate soprattutto alle Storie. Al momento, ad esempio, è possibile condividere su queste ultime i post presenti nel feed, ma a quanto pare a breve non sarà più così. Le novità che verranno introdotte serviranno comunque per dare una ventata d’aria fresca all’app e per rimanere col passo rispetto alla concorrenza.

Instagram, in arrivo alcune novità riguardanti soprattutto le Storie

Fra non molto tempo potremo vedere alcune novità sul noto social Instagram. Una delle prime news potrebbe riguardare l’impossibilità di pubblicare nelle Storie i post presenti solitamente nei feed. La funzione in questione è al momento in fase di test in alcuni paesi selezionati e il team dell’app ha così comunicato: “Abbiamo saputo che la nostra comunità vuole vedere meno post tra le Storie. Durante questa prova, non sarai in grado di aggiungere un post dal tuo feed a una Storia”.

Le cose, però, non sembrano finire qui. Un utente è infatti riuscito a individuare nel codice di Instagram una funzionalità inedita relativa, questa volta, al modo in cui possiamo passare da una storia all’altra. Attualmente, per spostarci dalla storia di un utente ad un’altra utilizziamo gli swipe orizzontali. Tuttavia, sembra che in futuro utilizzeremo gli swipe verticali.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Per ora, comunque, quest’ultima funzionalità non è stata confermata ufficialmente dal team dell’azienda. Vedremo se verrà introdotta concretamente più in là. In ogni caso, immaginiamo che le nuove feature serviranno a Instagram per portare qualcosa di nuovo che attiri l’attenzione degli utenti, soprattutto con la concorrenza (come TikTok) che dispone di analoghe feature.