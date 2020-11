Sembra che Instagram, e anche Messenger, sia pronta ad introdurre una nuova modalità di condivisione dei video. Da quando la chat del gruppo Facebook è stata implementata con il Social Network più famoso del mondo sembra che ogni giorno venga aggiunta una novità per evolvere l’applicazione. La notizia più recente riguarda una funzione che permetterebbe di guardare i video con i propri amici in qualsiasi momento.

Per sfruttare questa nuova funzione basterebbe avviare una Room una videochiamata con l’utente desiderato, a questo punto si potrà ricorrere alla funzione Watch Together; in questo modo si dovrebbe poter condividere il video come se fosse una diretta streaming. Una funzione molto interessante che siamo sicuri sarà molto sfruttata dagli utenti.

Instagram: sempre in constante aggiornamento

Un’altra funzione molto chiacchierata negli ultime tempi è quella dei messaggi effimeri. Questi messaggi sono caratterizzati da un timer al termine del quale il testo verrà cancellato dalla chat. Una funzione già esistente su altri servizi di messaggistica istantanea come Telegram. La funzione, sicuramente molto gradita agli utenti più smaliziati, permette di scrivere un messaggio che verra poi distrutto dopo un determinato lasso di tempo.

Quel che si sa ad oggi è che questa funzione sarà disponibile solo tra utenti che hanno accettato reciprocamente l’amicizia o che abbiano quantomeno un legame tramite Facebook. Inoltre quando si usano questo tipo di messaggi, in caso di screenshot allo schermo partirà un avviso per tutti i membri della chat. Insomma sembra che il colosso di Menlo Park sia costantemente alla ricerca di nuove funzioni per agevolare l’esperienza dei propri utenti.