Euronics sorprende tutti con il lancio di un volantino che punta a mettere alle strette le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, portando con sé prezzi molto più bassi del normale, e per i quali la maggior parte degli utenti “farebbe carte false“.

Sfortunatamente, tuttavia, il volantino Euronics non risulta essere disponibile sull’intero territorio nazionale, ma solamente presso determinati punti vendita in Italia; più precisamente per approfittare degli stessi identici prezzi sarà necessario recarsi personalmente in un negozio del socio Euronics Nova, senza possibilità di affidarsi al sito ufficiale aziendale.

Euronics: il volantino ha offerte da non perdere

Con ScontiAmo Tutto, Euronics ha cercato di soddisfare le richieste degli utenti che da sempre vogliono spendere il meno possibile per acquistare la tecnologia, in particolar modo gli smartphone di ultima generazione. Osservando da vicino la campagna, notiamo ad ogni modo una predilezione verso la fascia media del mercato, ovvero i modelli il cui prezzo non supera i 300 euro.

Tra questi possiamo elencarvi Motorola G9 Power, Oppo Reno 4Z, Xiaomi Mi 10T Lite, Huawei P40 Lite E, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A51, Huawei P Smart, Xiaomi Mi 10T (disponibile a 429 euro) o similari.

Gli acquisti sono limitati, ma all’interno del volantino sarà possibile trovare anche un numero elevato di prodotti afferenti a categorie merceologiche differenti rispetto alla sola telefonia mobile. Il consiglio è di aprire subito le pagine sottostanti, per godere di una visione d’insieme di ciò che vi aspetta da Euronics.