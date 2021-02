Gli sconti di Carrefour sono assolutamente imprevedibili, l’azienda è riuscita a lanciare un volantino che punta a spodestare Unieuro dal trono di miglior rivenditore di elettronica d’Italia, puntando tutto sulla qualità generale delle riduzioni applicate.

Il volantino attualmente risulta essere disponibile in ogni punto vendita dislocato sull’intero territorio nazionale, con possibilità di acquisto esclusiva negli stessi, non online sul sito. Le scorte non rappresentano un problema, anche se è importante ricordare che la scadenza della campagna è fissata precisamente al 10 febbraio 2021.

Carrefour: nuove offerte nel volantino più interessante

Il volantino Carrefour affonda le proprie radici nel Samsung Galaxy S20+, uno smartphone da sempre incredibilmente vario ed interessante, originariamente reso disponibile al pubblico italiano ad un prezzo particolarmente elevato, addirittura superiore ai 1000 euro. Con il deprezzamento temporale, ed in seguito al lancio sul mercato del nuovo modello, finalmente sarà possibile acquistarlo spendendo una cifra maggiormente ridotta, e corrispondente per l’esattezza a 599 euro (in versione no brand).

Dopo aver scelto lo smartphone, potrete anche sbizzarrirvi con l’acquisto di un accessorio dedicato, quale potrebbe essere ad esempio la Xiaomi Mi Band 4, disponibile a 19,90 euro, oppure le Xiaomi Mi True Wireless 2, in vendita a 34,90 euro.

Per gli utenti che invece vorranno buttarsi a capofitto sul mondo Apple, ecco arrivare un bellissimo iPhone 12, in versione da 64GB di memoria interna, a 899 euro. Maggiori informazioni e dettagli in merito al volantino Carrefour discusso direttamente nel nostro articolo, sono disponibili qui sotto nelle pagine elencate.