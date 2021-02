L’attesa per scoprire la nuova generazione di smartphone pieghevoli realizzati da Samsung sembra essere giunta alle battute finali. Nel corso di quest’anno infatti, il gigante coreano solleverà il sipario su Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Secondo le nuove indiscrezioni lanciate dal noto leaker Ice Universe su Twitter, l’attesa per i due smartphone pieghevoli sarà breve. Per toccare con mano Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 bisognerà attendere “solo” altri cinque mesi.



Il cinguettio lascia presupporre che Samsung abbia intenzione di presentare i due device foldable in un periodo compreso tra giugno e luglio 2021. Questa indiscrezione sembra piuttosto affidabile, tanto da avert trovato conferme anche da altri esperti del settore, come per esempio Ross Young.

We may have to wait 5 months to see Flip 3 and Fold 3.