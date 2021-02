Sky nelle ultime settimane ha rilanciato la sua offerta per la telefonia fissa. La storica pay tv attiva in Italia dallo scorso mese di Giugno ha completato la sua transazione in media company: gli utenti quindi potranno beneficiare di alcune importanti offerte per la Fibra Ottica. Le migliori occasioni sono ancora una volta riservate agli abbonati storici del gruppo.

Sky, rivoluziona le sue offerte: Fibra ottica gratis per gli abbonati

L’obiettivo di Sky resta sempre quello di premiare la fedeltà di quegli abbonati che non hanno richiesto la disdetta del loro contratto nei mesi e negli anni precedenti. Chi è regolarmente iscritto alla piattaforma Extra attraverso il sito internet potrà ora usufruire di periodi gratuiti per le tariffe della Fibra ottica.

Nel dettaglio, l’offerta di Sky prevede un duplice vantaggio. I clienti che hanno un contratto per la pay tv attivo da almeno un anno avranno tre mesi a costo zero. Ci sono invece sei mesi gratuiti per quei clienti che hanno un piano per la tv satellitare attivo da almeno sei anni.

Sempre per promuovere le sue tariffe relative al campo della telefonia mobile, Sky ha lanciato anche alcune promozioni all inclusive che prevedono i servizi di Fibra ottica in aggiunta alle offerte per il satellitare. Allo stato attuale, la migliore offerta di Sky per i nuovi clienti ha un costo mensile di 39,99 euro. In questo pacchetto, gli abbonati riceveranno accesso ai canali del ticket Intrattenimento e la Fibra ottica per la connessione internet. Il costo è bloccato per 18 mesi.