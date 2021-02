Anche a febbraio Vodafone lancia tante novità per i nuovi clienti. Il gestore è sempre alla ricercare di novi clienti soprattutto tra gli utenti dei servizi di telefonia MVNO. L’operatore telefonico infatti ha da poco cambiato i destinatari della promozione Vodafone Special 100 Digital Edition. La promozione era precedentemente destinata agli utenti di Iliad Fastweb e ho. Mobile; adesso invece l’offerta Special 100 Giga Digital Edition cambia target.

La promozione, a partire dall’1 febbraio 2021, è diventata attivabile dagli utenti di Tiscali Mobile e Coop Voce mentre non sarà più disponibile per coloro che decideranno di lasciare ho. Mobile. Una nuova possibilità dunque per chi ha intenzione di lasciare il proprio operatore digitale in favore di Vodafone.

Vodafone Special 100 Digital Edition: la promozione

L’offerta Vodafone è sicuramente molto accattivante. Compresi nell’offerta chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e SMS illimitati. Per quanto riguarda la navigazione internet invece saranno ben 100 i Giga messi a disposizione in 4G. Compresa nella promozione anche Happy Black, il servzio promozionale dell’operatore, senza alcun costo aggiuntivo a dispetto dei classici 1,99 euro di attivazione.

Il costo della promozione è di 9,99 euro al mese pagabili sia con credito residuo che con addebito tramite Smart Pay. Vodafone inoltre garantisce il prezzo bloccato della promozione per 24 mesi; un’aspetto da non sottovalutare viste le recenti rimodulazioni ai piani tariffari di Vodafone. L’offerte include poi, come tutte le tariffe Vodafone, servizi come TOBi, l’assistente virtuale dell’operatore e il servizio dell’App MyVodafone. Una promozione davvero accattivante e dai contenuti che sicuramente farà gola a moltissimi utenti.