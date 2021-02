Riot Games ha recentemente rivelato un piano per il rilascio di più patch per League of Legends: Wild Rift. La prima patch dell’anno è la versione 2.1 ed è stata rilasciata qualche giorno fa, introducendo tante novità tra cui nuovi campioni, skin ed eventi.

Aggiornamento 2.1 di Wild Rift – Nuovi campioni

Xayah e Rakan

Xayah e Rakan non sono ancora stati rilasciati, ma lo saranno probabilmente nei prossimi giorni. Xayah è un potente tiratore scelto che ha la capacità di lanciare piume ai suoi avversari, radicarli, infliggere tonnellate di danni e, per completare il tutto, ha una ultimate che la rende invulnerabile e non bersagliabile per una frazione di secondi. Rakan è il suo amante nonché un campione di supporto. Può ingaggiare e proteggere gli alleati e con la sua suprema diventa estremamente veloce, per tutto il tempo ammalia gli avversari verso cui corre.

Aggiornamento 2.1 di Wild Rift – Nuove funzionalità

Replay

I replay saranno disponibili per le 50 partite più recenti. Nella finestra Replay, puoi vedere un HUD migliorato, che mostra gli oggetti di entrambe le squadre, gli incantesimi, l’oro e altro ancora. Puoi accedere ai replay dalla pagina della cronologia delle partite, una volta terminata una partita, simile alla versione PC di League of Legends. I giocatori possono utilizzare varie impostazioni di velocità di riproduzione, che vanno da 0,5 × a 8 × velocità.

Modalità spettatore

Ora puoi assistere alle partite degli altri giocatori! Questa è stata una funzionalità che i giocatori attendono da tempo poiché è uno strumento estremamente valido per l’apprendimento e il miglioramento della conoscenza della mappa.

Nuovo evento Bestia lunare

L’evento Bestia Luna è iniziato oggi e prevede tanti premio in palio per chi riesce a raggiungere i diversi obiettivi. Ci sono anche tante nuove skin tra cui: