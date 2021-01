A poco più di un mese dal rilascio, League of Legends: Wild Rift – la versione mobile del MOBA più popolare al mondo – riceve il suo primo grande aggiornamento. L’update ha introdotto diverse novità entusiasmanti, tra cui cinque nuovi eroi, che vanno così a sommarsi al già ampio pacchetto di leggende disponibili.

League of Legends: Wild Rift, disponibile il primo grande aggiornamento!

E iniziamo proprio da loro! League of Legends: Wild Rift ha aperto le sue porte a cinque nuovi campioni: Corki, Kennen, Lulu, Tristana e Teemo (e chi ha giocato LoL sul PC sicuramente saprà quanto pericoloso può essere questo piccolo e solo apparentemente dolce scout).

Un’altra novità molto interessante, specie per chi si è stancato di giocare in squadra con dei perfetti sconosciuti che pickano ruoli ed eroi a caso, è la funzione “Cerca Squadra“. E’ dunque possibile creare o cercare una lobby in base alle proprie preferenze di gioco, specificando, per esempio, il proprio ruolo o il ruolo degli altri giocatori che si vuole avere in squadra. I proprietari delle lobby possono decidere se renderle aperte a tutti – in questo caso chiunque potrà aggiungersi – o se limitare l’invito ai soli utenti presenti nella propria lista-amici.

Se hai appena concluso una delle tue migliori partite di sempre, inoltre, puoi adesso condividere il tabellone di fine partite che riassume tutte le prestazioni sui Social; mentre un nuovo indicatore di Rete indica chiaramente il tipo di rete che si sta utilizzando (WiFi, 4G, ecc.) ed i ping effettivo durante il gioco.

A partire dall’8 gennaio, inoltre, inizierà la prima stagione di Wild Rift. Se hai giocato alla stagione 0, quindi, riceverai una serie di ricompense in base al grado da te raggiunto in modalità classificata, e a ciò si aggiungeranno anche nuovi eventi. Infine, ma non meno importante, l’aggiornamento di League of Legends: Wild Rift ha aggiunto una nuova emote maestria che si sblocca quando viene raggiunto il livello di maestria 5 con un determinato campione, ed una serie di nuove e bellissime skin.