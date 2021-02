Molti degli utenti che hanno un account su Instagram sono furiosi. Da qualche ora una funzione molto utilizzata è stata momentaneamente sospesa. Ecco di cosa si tratta, cosa è cambiato e quale potrebbe essere il motivo di questa scelta.

Instagram: stop a chi decide di ripubblicare un vecchio post

In pratica Instagram ha momentaneamente bloccato la funzione che permetteva di ripubblicare un vecchio post. Il luogo del reato si trova nelle storie che gli utenti pubblicano. Infatti per alcuni era comune riproporre un vecchio post con l’obbiettivo di guadagnare altri like. Per altri invece si trattava di promuovere un prodotto, un servizio o un altro account.

Infatti nel tentativo di ripubblicare un post diversi utenti hanno visto comparire un avviso di Instagram. “Abbiamo sentito dalla nostra community che vogliono vedere meno post nelle storie. Durante questo test, non sarai in grado di aggiungere un post del feed alla tua storia”.

In sostanza Instagram sta dicendo che lo spazio dedicato alle storie non è un luogo di riciclo per i vecchi post bisognosi di nuova vita. Il consiglio invece è quello di utilizzare fantasia e creatività pubblicandone di nuovi e originali.

Non tutti coloro che hanno un account sul social del Gruppo Facebook sono stati colpiti da questa limitazione. Potrebbe darsi che Instagram si sia attivata applicandola solo a utenti selezionati e che, molto probabilmente, ne facevano largo uso, o meglio abuso.

Forse tra quelli furiosi ci sono invece molti più utenti contenti di questa scelta perché stanchi di vedere tra le storie quelle che palesemente riproponevano vecchi post per sponsorizzare qualcuno o qualcosa.

Giusto o sbagliato che sia Instagram per il momento ha deciso di sospende questa feature fino a data da destinarsi. Per tutti coloro che invece sono arrabbiati e alla costante ricerca di nuovi like ecco il link per aumentare i seguaci e rendere il proprio profilo davvero invidiabile a tutti.