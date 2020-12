Quanto tempo ci vuole perché due persone conoscendosi diventino amiche? Dipende da molti fattori tra cui compatibilità, simpatia, gusti. Comunque ci vuole tempo. C’è però un metodo efficace e veloce che permette di aumentare il numero di seguaci su Instagram. Risulterà utile per chi desidera essere popolare, per chi vuole promuovere qualcosa o per chi vuole arrotondare lo stipendio a fine mese.

Qualunque sia il motivo ecco svelati alcuni segreti per aumentare i followers su Instagram e aumentare la popolarità del proprio profilo social.

Ecco alcuni metodi efficaci e alla portata di tutti per aumentare i seguaci su Instagram

Per iniziare è indispensabile collegare il proprio profilo Instagram a quello di Facebook così da permettere a questi amici di seguire anche l’account su Instagram.

Un’altro modo è postare foto originali. Per farlo occorrerà non solo usare tanta creatività, ma a supporto ci sono davvero tante applicazioni di foto ritocco, collage e filtri che cattureranno l’attenzione di molti.

Non solo la qualità dei post è importante, ma è fondamentale postare agli orari giusti e mai più di 3 foto al giorno.

Essere attivi dentro il mondo di Instagram aiuta. In questo caso non si è mai troppo generosi: mettere like, commentare foto di altri utenti e scegliere di seguire personaggi in voga, incrementerà la curiosità ad altri utenti. Può anche essere utile seguire le persone appena iscritte cercando l’hashtag #firstpost. La loro gratitudine le spingerà a contraccambiare il follow.

Usare hashtag popolari e scrivere in inglese sono una formula vincente per allargare i propri confini e permettere a utenti internazionali di conoscere e seguire il proprio profilo.

Da ultimo possono essere d’aiuto le numerose app create per aumentare i seguaci. Si possono trovare facilmente su Play Store e su Apple Store. Una buona abitudine è leggere bene le recensioni prima di installarle sullo smartphone.

Non è difficile aumentare i seguaci sul proprio profilo Instagram. Occorrono però alcuni ingredienti essenziali: metodo, fantasia, buona volontà e coraggio per fare il primo passo nel cliccare “segui“.