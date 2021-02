La singolare vicenda che ha visto protagonista un nucleo di utenti Reddit contro lo strapotere degli hedge fund potrebbe presto avere una trasposizione cinematografica.

L’operazione da molti vista come un “togliere ai ricchi per dare ai poveri”, in perfetto stile Robinhood, risulta molto più complessa di ciò che si è voluto far passare alle cronache, e proprio questa trama intricata e ben studiata costituisce un perfetto canovaccio da cui estrarre un capolavoro ispirato alla storia vera.

Un po’ come avvenuto per altre produzioni che negli ultimi anni sono andate a scavare nella storia di società o grandi imprese (vedasi Steve Jobs, The Founder o The Social Network), la saga dipanatasi in questi ultimi giorni ha tutte le carte in regola per essere spiegata al mondo intero tramite il linguaggio del cinema – sebbene il risultato finale potrebbe apparire un po’ viziato dallo storytelling in stile hollywoodiano.

Netflix e Mgm interessate alla vicenda Gamestop: al via la scrittura della papabile sceneggiatura

Si tratta di un’operazione a velocità record, come mai avvenuto prima d’ora: è trascorsa appena una settimana dall’avvenimento, e già colossi del calibro di Netflix e Mgm stanno predisponendo risorse economiche, umane e logistiche per mettere in scena il prima possibile la rivoluzione dei trader online che ha scosso Wall Street.

Netflix ha già pensato ad un nome di enorme peso per dar vita al progetto: si parla di contatti con Mark Boal, lo sceneggiatore di Zero Dark Thirty e The Hurt Locker. Insieme a lui, uno dei protagonisti potrà essere Noah Centineo, ben noto dai Netflix lovers per aver partecipato ad altre produzioni di successo.

Anche Mgm non si sta risparmiando quanto a grandi personalità, e per riuscire al meglio nel proprio intento ha acquistato a scatola chiusa i diritti di un romanzo in fase di stesura che ha come autore Ben Mezrich, noto per aver dato ispirazione proprio per la creazione del lungometraggio sullo studente che dalla sua stanzetta ad Harvard ha dato vita a Facebook.

Non possiamo che attendere con trepidazione i due lungometraggi su GameStop e Reddit in arrivo: nei prossimi mesi vi terremo aggiornati sugli sviluppi della produzione.