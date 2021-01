Per molti GameStop non se la passa molto bene, una situazione in costante declino negli ultimi anni soprattutto a causa dell’arrivo di alternative, come Amazon per esempio. Detto questo, negli ultimi giorni è successo qualcosa che ha dell’incredibile. Il valore in borsa delle azioni della compagnia sono salite così tanto che il titolo in borsa a Wall Street è stato chiuso in anticipo venerdì.

Il motivo di questo rialzo? Una fiducia da parte degli investitori su una nuova strategia che potrebbe ribaltare le sorti della compagnia? Al contrario a dire il vero. Paradossalmente il prezzo è aumentato perché in molti avevano scommesso per una caduta dei prezzi.

Diversi investitori guidati da un hedge fund chiamato Citron Research hanno puntato allo short, ovvero rivendere le azioni a un prezzo più alto prendendole in prestito da altri per poi riacquistarle effettivamente a prezzo più basso guadagnandoci. È successo il contrario, quello che viene chiamato short squeeze.

GameStop: il prezzo sale a causa di un Reddit

In un sub Reddit dedicato a persone che investono e scommettono in borsa, r/WallStreetBets è partita la corsa ad acquistare azioni tanto che il prezzo al posto di scendere è invece salito, e anche di molto. Diversi si sono messi quindi ad acquistare piuttosto che vendere causando l’aumento del prezzo. Si sta parlando del 70% in un solo giorno. In molti avevano scommesso per un abbassamento del valore perché nell’ultimo anno il prezzo delle azioni era già salito di tanto.

Il 12 gennaio il costo era di 20 dollari mentre venerdì 22 è arrivato a toccare i 76,76 dollari. Su base annua si parla del 250%, una tendenza che è arrivata nel momento che nel consiglio di amministrazione di GameStop ne è entrato a far parte il co-fondatore della compagnia, Chewy Ryan Cohen. Giusto per chiudere la storia, apparentemente esiste una persona che l’anno scorso ha acquistato 53.000 dollari di azioni e ora si è ritrovato con 10 milioni di dollari in più.