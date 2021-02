Qualche giorno fa, l’azienda cinese Xiaomi ha rivelato tramite numerosi teaser l’arrivo ufficiale anche per il mercato internazionale del suo ultimo top di gamma, il Mi 11. Nonostante questo, sembra che sia già in cantiere una versione mid-range di quest’ultimo, cioè il nuovo Xiaomi M 11 Lite.

Xiaomi ha in cantiere il nuovo Xiaomi Mi 11 Lite

A quanto pare, Xiaomi è già al lavoro per la realizzazione di alcune varianti del suo ultimo smartphone di punta. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emersi in rete i primi dettagli del prossimo Xiaomi Mi 11 Lite. Stando agli ultimi rumors e leaks, il nuovo device avrà sotto alla scocca il processore SM 7350 di Qualcomm. Al momento non si sa con precisione di quale SoC si tratti, anche se alcuni rumors dicono che si tratta dello Snapdragon 755, il primo processore medio di gamma con processo produttivo a 5 nm.

Oltre a questo, sono emersi dettagli tecnici riguardanti anche il comparto fotografico. Nello specifico, sembra che il nuovo Xiaomi Mi 11 Lite potrà contare su una fotocamera principale con lente periscopica da 64 megapixel e, in aggiunta, dovrebbe essere presente un teleobiettivo con zoom da 5x. Rispetto al fratello maggiore, quindi, si perderebbe il nuovo sensore fotografico da ben 108 megapixel. Per quanto riguarda la parte frontale del device, il leaker ha inoltre rivelato la possibile presenza di un pannello OLED dotato di un piccolo foro laterale adibito ad ospitare la fotocamera anteriore per i selfie. Nel complesso, comunque, il design e l’aspetto estetico dovrebbero seguire più o meno le linee scelte per il fratello maggiore, il Mi 11.