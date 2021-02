Iliad continua a dettare Legge dopo un biennio di successi che gli son valsi ben 6 milioni di nuovi clienti. La convenienza è di casa con un operatore che si è ben districato tra i Big dell’industria telefonica nazionale. La trasparenza imperversa con un rapporto qualità/prezzo che non scende a compromessi con nessuno. Ora arriva anche la tariffa low-cost coadiuvata per tutti da un inaspettato regalo accreditato direttamente per la promozione scelta a prescindere da quale essa sia. Scopriamo insieme le ultime novità dal gestore.

Iliad premia i suoi utenti dopo il record e lancia una nuova tariffa a basso costo

Siamo a Gennaio con Iliad Italia che inizia con il piede giusto a partire dalla nuova Giga 70. Si tratta di una promozione che per certi versi ricalca in pieno le gesta della Giga 40 prima e della Giga 50 successivamente. Come si può evincere dalla denominazione offre ben 70 Giga di traffico dati fino alla velocità massima concessa dalla rete 5G. Mantiene ancora illimitati minuti ed SMS verso tutti sia in Italia che in UE.

La vera differenza, rinvenibile parallelamente anche per le promozioni precedenti, consiste nel nuovo bundle dati roaming UE che per l’occasione è stato elevato a ben 6 Giga aggiuntivi da usare ogni mese senza costi extra. Permangono i servizi aggiuntivi gratuiti per la segreteria telefonica da personalizzare, le chiamate internazionali sempre incluse per oltre 60 destinazioni ed il servizio “Chi è” per scoprire chi chiamo in caso di telefono spento o irraggiungibile.

Il costo per mantenere in attivo tutto questo è di soli 9,99 euro al mese al lordo degli oneri richiesti per l’emissione di una nuova SIM Iliad da richiedere in portabilità o con numero ex novo.

Nel frattempo per i clienti che hanno già scelto Giga 40 e Giga 50 si confermano i blocchi tariffari al prezzo mensile con l’aggiunta di un nuovo piano dati in Europa con 4 Giga e 5 Giga al mese gratuiti in vista di un sicuro e successivo upgrade delle soglie. Visita il sito ufficiale per ulteriori dettagli.