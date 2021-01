Iliad è un nome epico, ma non per il rimando alle gesta di prodighi eroi. Come tutti ormai sappiamo si tratta dell’operatore telefonico che ha dettato e continua a dettare Legge nel contesto del mercato nazionale dei servizi telematici. Fino a questo momento la soddisfazione di milioni di persone si è palesata dopo la concessione della Giga 50 che con i suoi minuti illimitati, SMS illimitati e 50 Giga si è concessa ad appena 7,99 euro al mese servizi aggiuntivi compresi nel prezzo.

Nel corso di questi ultimi giorni il gestore ha superato se stesso proponendosi con le nuove offerte Iliad 5G all’interno delle quali ha iniziato a farsi strada la discussa Giga 70. Il nome la dice lunga sulle intenzioni dell’operatore. Scopriamo quanto costa e quali sono le condizioni di contratto.

Iliad Giga 70

Abbiamo definito il nome di questa nuova tariffa. Abbiamo intuito che il bundle prevede ancora minuti ed SMS illimitati per sempre come anche un piano dati da ben 70 Giga al mese da attivare tramite Simbox in qualsiasi punto nazionale abilitato a partire dal 22 Gennaio 2021. Il prezzo. In questo caso si sale a 9,99 euro al mese, pochi se si considera la garanzia della navigazione su rete 5G e la persistente crescita delle installazioni proprietarie lungo tutto il territorio nazionale. Copertura assicurata e servizio che non cambia di prezzo. ì

Per quel che concerne il traffico dati UE si ottengono ben 6 Giga da usare entro la mensilità considerata e con rinnovo automatico gratuito insieme alla promo. I costi accessori non si applicano per i servizi di segreteria telefonica, “Chi è Iliad” e chiamate internazionali incluse per diversi Paesi. Gli unici oneri sono quelli di acquisto che permangono a 9,99 euro una tantum e primo mese anticipato a 9,99 euro per un totale di 19.98 euro da pagare all’inizio.

Dopo la prima fase di attivazione i costi si manterranno inalterati per i sopracitati 9,99 euro al mese sia per chi richiede un nuovo numero che per chi effettua portabilità. La stessa offerta, inoltre, si può attivare online accedendo all’apposito indirizzo.