Vodafone è leader indiscusso anche nel settore della telefonia fissa. La compagnia inglese negli ultimi mesi ha ampliato le sue offerte inerenti il campo delle comunicazioni domestiche, aggiungendo alla Fibra ottica anche servizi extra che sfociano nell’intrattenimento televisivo. Attivando un’offerta di Vodafone è possibile unire i canali di Sky ai servizi di Amazon.

Vodafone, l’offerta per unire Sky ad Amazon alla Fibra Ottica

La principale promozione di Vodafone nel settore della telefonia domestica resta la Unlimited Plus. I clienti che optano per questa promozione, con l’attivazione attraverso le pagine ufficiali del sito internet, possono ricevere sei mesi gratuiti per il Cinema di Sky. Il pacchetto Cinema della pay tv sarà visibile attraverso NOW TV, la piattaforma streaming di casa Sky. Grazie a questa novità gli abbonati Vodafone potranno accedere in esclusiva a migliaia di titoli tra produzioni italiane ed internazionali.

Non c’è soltanto Sky, perché grazie a Vodafone sarà possibile attivare sempre a costo zero un piano di visione per Amazon Prime Video. Il servizio streaming di Amazon è garantito dal provider inglese per un anno in maniera gratuita a tutti coloro che, contestualmente alla Fibra Ottica, sceglieranno anche un ticket di visione per la Vodafone Tv.

Tutte le offerte di telefonia fissa sono legate alla tariffa Unlimited Plus. Gli abbonati, con questa promozione, avranno internet illimitato con le velocità classiche della Fibra ottica. Anche le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili sono garantite e senza scatto alla risposta. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile di questa tariffa è di 29,90 euro al mese.