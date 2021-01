Sarah Connor si è ufficialmente unita a Fortnite e l’eroe Terminator non è solo. È affiancata dal T-800, una macchina mortale il cui unico scopo è distruggere coloro che minacciano la missione di Skynet, che sembra essere la distruzione dell’umanità.

Le novità sulla nuova skin di Sarah Connor

Sarah Connor ottiene due diverse varianti del suo vestito come una pelle, così come il braccio endoscheletrico T-800 come bling posteriore e un coltello da combattimento. La stessa skin del T-800 viene fornita con un’emote unica, oltre a un bling sul dorso Net Uplink e un’ascia Techno-Grip. Quegli occhi luccicanti sono davvero terrificanti.

Non è la prima volta che il franchise di Terminator incrocia un popolare franchise di giochi. Gears 5 includeva il Dark Fate Pack, che veniva fornito con le skin per Sarah Connor e l’Endoskeleton T-800, quindi è chiaro che i titolari dei diritti sono pronti a concedere in licenza i personaggi per i giochi. Resta da vedere se farai squadra con i personaggi o li combatterai. Il classico Terminator di Arnold del primo film alla fine lasciò il posto a una versione che era un alleato della resistenza.

Epic Games si è tenuta impegnata a collaborare con altri franchise popolari con personaggi crossover in Fortnite. Prima di questo, Master Chief di Halo e Kratos di God of War sono entrati nel gioco. Predator, nel frattempo, è il nuovo personaggio crossover: scopri come completare le sfide Predator qui. Ce ne sono diversi da completare e alcuni si trovano nella stessa area della mappa.