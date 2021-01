Vodafone: grandi offerte in 5G fino a 100GB per recuperare ex clienti

Vodafone è l’azienda più forte nel mondo della telefonia mobile e non solo in Italia. Il grande colosso anglosassone è stato in grado di portare il suo marchio in tutta Europa, costruendo quella che ad oggi è la rete 4G più estesa in assoluto. Ovviamente si punta a fare lo stesso anche con il nuovo 5G, il quale sarebbe già ampiamente diffuso.

L’ultimo anno e mezzo ha visto però Vodafone perdere qualche utente di troppo, soprattutto a causa dell’impatto di Iliad che è stato devastante. Ora, proprio per questo motivo, Vodafone sta cercando in tutti i modi di raccogliere le sue energie per recuperare utenti. Il modo perfetto sembrerebbe essere quello appena adoperato che comprende il lancio di tre offerte destinate solo agli ex clienti.

Vodafone: ecco le tre offerte per rientrare a far parte del gestore migliore

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga