Le ultime novità sulle norme per la privacy di WhatsApp hanno fatto storcere il naso a non pochi utenti della chat di messaggistica istantanea. Come vi abbiamo riferito, il servizio sta chiedendo a tutti i suoi utenti europei la possibilità di condividere informazioni personali con Facebook per una rimodulazione degli annunci commerciali sul social network.

Le nuove regole sulla privacy hanno reso ancora più evidente il legame tra WhatsApp e Facebook. La vicinanza tra i due servizi non è mai stata così accentuata dal 2014, anno in cui proprio Facebook acquista WhatsApp. Dopo le norme per la condivisione dei dati, inoltre, a breve potrebbe arrivare un’altra sorpresa. Come anticipato dal canale di leader WABetaInfo è allo studio una sorta di fusione tra le due piattaforme.

WhatsApp, dopo le norme sulla privacy possibile l’arrivo della super chat con Facebook

Gli sviluppatori di WhatsApp, in associazione a quelli di Facebook ed anche di Instagram stanno pensando ad una sorta di super chat. L’idea dei tecnici sarebbe quella di costruire una grande piattaforma di messaggistica per inglobare tutte le conversazioni con i contatti di WhatsApp, gli amici di Facebook ed i followers di Instagram.

Ad oggi, anche sulla base dei recenti sviluppi, gli utenti non hanno percepito con entusiasmo questo possibile cambiamento della chat. Sono molte infatti le persone che continuano a reclamare una forte indipendenza tra WhatsApp e Facebook. Possibili sviluppi circa questo upgrade potrebbero già arrivare nel corso dell’anno, anche se è necessario sottolineare come questo sia un progetto a lungo termine.