Negli ultimi mesi il mercato delle applicazioni gode di ottima salute, la conferma è arrivata dall’ultimo Report di Sensor Tower che analizza l’andamento del settore durante tutto il periodo del 2019.

Nonostante qualche giorno fa vi abbiamo informati del fatto che la piattaforma Facebook fosse ancora prima in classifica tra le applicazioni più scaricate, negli ultimi giorni probabilmente qualcosa è cambiato.

Facebook sorpassata da TikTok negli Store

Nonostante il rapporto di Sensor Tower riguardi tutto il periodo del 2019, si è focalizzato maggiormente sull’ultimo trimestre dell’anno. Il business è florido, e quello ormai l’abbiamo capito anche dai numeri registrati durante le festività natalizie, sia con App Store che con Play Store, giunte alla spesa record di 277 miliardi di dollari.

Il mercato è in forte crescita e questo è sicuramente un bene per l’intera industria, visto che questo porta maggiori introiti agli sviluppatori. Peccato però che negli ultimi giorni qualcosa è cambiato, sempre Sensor Tower sottolinea come il mese di novembre 2019 deteneva l’80% del mercato al fronte dell’1% degli editori, quindi su App Store e Google Play non c’è stato spazio per quest’ultimi.

Analizzando il report, possiamo notare come WhatsApp rimane l’applicazione più scaricata di sempre, con un primo posto difficile da raggiungere, almeno su Google Play. Sempre su questo Store TikTok ha superato Facebook di gran lunga. Se ci concentriamo invece sulle applicazioni più scaricate in App Store, troviamo a nostra sorpresa TikTok in prima posizione e secondo posto quasi a pari merito tra Facebook e WhatsApp. Questo ci dimostra come cambia il parere degli utenti, soprattutto dopo i brutti problemi che ha avuto negli ultimi mesi il colosso di Menlo Park.