ho. Mobile: il gestore che ha fatto scalpore torna con delle nuove offerte

Il 2021 è arrivato già da un po’, ma molti di noi continuano a pagare per un operatore che non soddisfa i propri bisogni. È forse ora di cambiare aria con delle nuove tariffe e sconti adatti ad ogni tasca? Noi diciamo di sì. Eccovi proposti alcuni esempi del gestore virtuale (MVNO) ho. Mobile.

ho. Mobile: per voi le migliori promozioni dell’anno

Tralasciando le già conosciute tariffe dell’operatore ho. Mobile, vi mostriamo ora le novità arrivate da pochissimo. Con soli 9,99 euro la compagnia telefonica propone a tutti i nuovi numeri e ai clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri operatori virtuali ben 100 giga al mese. Qualora non utilizzaste Internet in abbondanza, questa promo è perfetta per voi: a 5,99 euro al mese avrete 70 giga totali.

Altrimenti vi è quella rivolta ai clienti Kena Mobile, Daily Telecom, Digitare Mobil e ai nuovi numeri, al costo mensile di 8,99 euro.

Per i rimanenti clienti Tim, Vodafone, WindTre e Very Mobile, invece vi è la tariffa a 12,99 euro al mese con la quale si avrà accesso a 50 giga di internet. (a parer nostro questa risulta la meno interessante).

Inutile dire che ogni promo di sopra elencata comprende minuti e sms illimitati. La novità però sta nella prova per 30 giorni “Soddisfatti o rimborsati“. Ma non finisce qui, perché ho. Mobile per la connessione di casa propone anche due soluzioni “Solo dati” a costi super convenienti. Con 12,99 euro si avranno 100 giga per navigare con velocità 4G fino a 30 Mbps. Altrimenti a 19,99 euro al mese vi saranno in dotazione 200 giga ad una velocità 4G che raggiunge i 60 Mbps.