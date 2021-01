Android è senza dubbio alcuno il sistema operativo per smartphone più presente e adoperato in tutto il pianeta, esso infatti, muove la maggior parte dei device in quanto è riuscito nel tempo a conquistare la fiducia delle aziende grazie alle proprie funzionalità e alla propria sicurezza, dettagli certamente non da poco.

Ovviamente tramite android e tramite lo smartphone, possiamo gestire interamente la nostra vita digitale, accedendo ad un numero incredibile di funzionalità e svolgendo svariate attività, dal guardare la nostra serie TV preferita al gestire il conto e inviare pagamenti.

Ovviamente per far ciò assumono un ruolo indispensabile le applicazioni, piccoli software scritti proprio ad hoc per consentire di fare determinate cose, scaricabili molto facilmente dai rispettivi store ove le varie aziende proprietarie si impegnano a monitorare nel tempo la qualità di ciò che vi circola, scansionando i programmi ed eliminando quelli che al loro interno nascondono codici malevoli in grado di recare danno al vostro device.

Se avete una fra queste app, disinstallate tutto

Nonostante i numerosi controlli però, alcune app contenenti malware, generalmente i più nuovi, riescono a sfuggire e a finire in poco tempo su migliaia di device, rischio certamente da non sottovalutare dal momento che una volta installati e ottenute le autorizzazioni necessarie, possono sostanzialmente rubare ogni dato, se avete una delle app in elenco, eliminate tutto: