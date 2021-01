WhatsApp ha rilasciato il suo primo aggiornamento beta del 2021. L’update è ricco di suggerimenti sulle nuove funzionalità che potrebbero essere disponibili sul tuo smartphone entro la fine dell’anno.

Come riporta WABetaInfo, c’è un enorme elenco di miglioramenti in arrivo. Tra l’elenco dei miglioramenti troviamo chiamate vocali e video migliorate, migliori backup della cronologia chat, gestione dei contatti più semplice, adesivi migliorati e varie correzioni di bug.

WhatsApp beta: ecco le novitá del 2021

Ci sono anche diverse nuove funzionalità in arrivo, inclusa una che dovrebbe aiutarti a non perdere le chiamate di gruppo. Se perdi l’inizio di una chiamata di gruppo, al momento è impossibile intervenire in un secondo momento. Quando arriverà la nuova funzionalità, sarà possibile partecipare ogni volta che sarai libero, a condizione che la conversazione sia ancora in corso.

Nonostante le informazioni, una data di rilascio ed i primi test devono ancora essere confermati. Le risorse nascoste nei file di installazione di Whatsapp Beta suggeriscono che questa sará un’opzione sia per iOS che per Android. Se vuoi essere il primo a provare nuovi strumenti e aggiornamenti come questi una volta rilasciati, dovrai aderire a uno dei programmi beta di WhatsApp.

Purtroppo il programma per i dispositivi Apple è attualmente pieno, anche se vale la pena tenere d’occhio la pagina Testflight per vedere se si rende disponibile un posto. Per partecipare al programma beta per Android, visita la pagina Beta di WhatsApp su Google Play e inserisci i tuoi dati. Se hai già installato la versione pubblica di WhatsApp, verrà aggiornata automaticamente alla versione beta entro poche ore.