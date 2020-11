OnePlus 8 e 8 Pro continuano a ricevere l’accesso anticipato al nuovo software tramite il programma Open Beta. OxygenOS Open Beta 5 è ora disponibile su entrambi i dispositivi, contenente le patch di sicurezza di novembre e alcune altre modifiche.

L’aggiornamento è stato ora rilasciato ai device OnePlus 8 e 8 Pro nel programma Open Beta. La modifica più importante è il livello di patch di sicurezza aggiornato, ma sono disponibili anche correzioni di bug per chiamate, allarmi, NFC, Play Store, schermo diviso e altre funzioni.

OnePlus 8: OxygenOS Open Beta è disponibile al download

Tra le modifiche nel changelog, leggiamo ottimizzazione della stabilità della chiamata, consumo energetico ottimizato e interfaccia utente migliorata. Tra l’altro, è stato sistemato un errore secondo cui il Play Store non riusciva ad installare alcune app ed è stato risolto un errore con il lettore MX.

Se non hai i permessi per l’accesso anticipato al software Open Beta e desideri cambiare il tuo dispositivo, dovrai eseguire il flashing dell’ultima immagine disponibile dal sito Web di OnePlus. Le unità OnePlus 8 e 8 Pro che eseguono la build beta precedente riceveranno l’Open Beta 4 come OTA. Coloro che, invece, dispongono delle build ufficiali e vogliono provare la versione beta sui loro dispositivi possono trovare il link sul sito ufficiale di OnePlus.

Tuttavia, tieni presente che le build in beta non sono stabili come quelle ufficiali ed è meglio evitarle se utilizzare il vostro device per lavoro. Al contrario, potete utilizzare un secondo device per scoprire le nuove funzioni di OxygenOS Open Beta 5 sul vostro device OnePlus 8 e 8 Pro.