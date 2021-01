WHATSAPP: fate attenzione al messaggio di auguri portatore di virus

Le feste natalizie hanno portato una sana dose di allegria dopo un anno tanto duro che ci ha resi uniti come non mai. D’altro canto però hanno anche contribuito alla diffusione delle frodi. Prima tra tutti è la truffa di Whatsapp, la quale colpisce i contatti più ignari attraverso dei messaggi con link Sehen.site.

L’acerrima frode non ha rivali in quanto, nascondendosi dietro ad un apparente messaggio di auguri, arriva su tutti i dispositivi tramite chat personali e nei gruppi, colpendo così un gruppo più vasto. Cosa accadrà a tutti coloro che si imbatteranno nel messaggio? Essi verranno colpiti da virus piuttosto ardui da abbattere.

WhatsApp: prestate attenzione, la truffa arriva direttamente sul vostro dispositivo

Come ogni anno, la truffa di Whatsapp si nasconde tra gli altri messaggi di auguri compiendo indisturbata il suo lavoro. Ma non solo, perché questa sbarca sui dispostivi nei giorni del 25 dicembre in occasione del Natale, ma anche a Capodanno e via dicendo. Inoltre si diffonde per mano delle vittime che, come una catena di Sant’Antonio, inoltrano il messaggio a quante più persone per dare i propri auguri. In tal modo la frode raggiunge gli utenti di tutto il mondo e diviene sempre più forte.

Ma di cosa si tratta esattamente? Il link Sehen.site su Whatsapp è uno scam, ossia un vero e proprio tentativo di truffa. Dunque, una volta che ci si clicca sopra, si viene rimandati dall’app ad un sito esterno.

Qualora vi doveste trovare di fronte alla frode, vi consigliamo di chiudere forzatamente il browser. Nel dubbio, fate sempre attenzione!