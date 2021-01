TIM inizia il nuovo anno sulla falsariga del 2020. Alcune delle offerte natalizie del gestore italiano sono ancora disponibili per gli utenti che intendono attivare una nuova SIM, effettuando il passaggio di rete da Vodafone, Iliad o WindTre. TIM sfida i principali rivali nel settore della telefonia mobile con due tariffe molto vantaggiose: la Supreme New e la Steel Pro.

TIM, le migliori offerte di inizio 2021: chiamate senza limiti e 50 Giga

La ricaricabile principale di TIM anche in questi primi giorni del 2021 si conferma essere la Supreme New. Gli abbonati che optano per questa tariffa riceveranno un pacchetto che prevede sia chiamate sia navigazione internet. Nel particolare, gli abbonati avranno minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più 50 Giga per internet.

Il costo è di 5,99 euro ogni mese. La promozione non si rivolge a tutta la platea dei nuovi abbonati, ma bensì a coloro che effettuano la portabilità del numero da Iliad o anche da altri operatori virtuali.

Coloro che sono attualmente abbonati con WindTre e Vodafone possono passare a TIM, scegliendo i vantaggi dell’iniziativa Steel Pro. Questa ricaricabile ricalca a grandi linee tutti i consumi della promozione Supreme New. I clienti avranno quindi chiamate senza limiti più 50 Giga per la connessione internet.

Leggermente più alto il prezzo che prevede un pagamento mensile di 7,99 euro. Anche in questo caso è necessaria però la portabilità del numero previa attivazione. Per scegliere questa ricaricabile, gli interessati possono rivolgersi in uno degli store ufficiali di TIM in Italia. Non disponibile invece l’acquisto online.