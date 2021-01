Il 2020 è ormai alle spalle da qualche ora ma le offerte telefoniche migliori non finiscono mai. Nel contesto del mobile communication si stanno facendo strada nuovi operatori che hanno dalla loro un ineccepibile servizio di rete sia dal punto di vista della copertura che del tariffario proposto ai clienti. Volendo entrare nel particolare si osserva l’azione di SPUSU, gestore virtuale supportato da WindTre e forte di una promo riservata valida per tutto il mese di Gennaio.

Il supporto alle rete 4G+ ad alta velocità e la promessa di inebrianti tariffe sono il preludio di una promo imperdibile. Scopriamo subito che cosa propone il nuovo arrivo del mercato telefonico mobile.

SPUSU impazzita: addirittura 150 Giga a meno di 6 Euro al mese con le offerte per tutti di Gennaio 2021

Fino a 300 Mbps di banda in download e 50 Mbps in upload per un operatore che non ha mai tradito le aspettative nel corso degli ultimi mesi. Fa decisamente meglio di molti altri concorrenti che certamente non riescono a garantire l’eccellenza della SPUSU 50. La proposta commerciale conta su un forbito bundle di contenuti digitali, tra cui:

2.000 minuti

500 SMS

50 Giga di traffico dati con hotspot service già incluso

Di per sé la tariffa così esplicata potrebbe surclassare gran parte dei rivali in carica del mondo telefonico grazie ad un prezzo di soli 5,98 Euro al mese senza scadenza. Ma per ingolosire nuovi e vecchi clienti si offrono anche ulteriori 100 Giga di Riserva precaricati che portano i contenuti fruibili da rete Internet mobile a ben 150 Giga al mese. Ogni mese, pertanto, è possibile accumulare il traffico dati inutilizzato navigando senza pensieri dal proprio dispositivo e da tutti i propri accessori digitali grazie alla possibilità di condividere la connessione.

Per i più esigenti si fa presente la versione immediatamente superiore chiamata SPUSU 100 che garantisce ben 100 Giga standard a 9,99 euro al mese, stavolta senza scadenza per il termine di attivazione. Il costo di accesso è sempre gratuito con l’unico onere aggiuntivo da corrispondere per i 9,90 euro una tantum della SIM Card da acquistare online con carta di credito o conto corrente.

Nel contesto Roaming UE le offerte garantiscono l’utilizzo di 3.3 Giga di dati senza spese aggiuntive e l’uso incondizionato dei minuti e degli SMS nel rispetto del vincolo numerico indicato nel prospetto promozionale.