Giunto in Italia nel mese di giugno, Spusu pian piano si sta facendo strada nell’agguerrito mondo della telefonia mobile. Dopo aver lanciato Spusu 50 che – fino a qualche istante fa – sembrava essere la sua offerta più vantaggiosa ed attraente, l’operatore austriaco si prepara a lanciare una nuova tariffa super competitiva.

Per chi non lo sapesse, Spusu 50 offre duemila minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile, cinquecento SMS e cinquanta GB di traffico internet ad appena 5,98 euro al mese. La promozione prevede anche cento GB di Riserva Dati, una opzione che consente di accumulare una riserva di GB sulla base di quanto non utilizzato.

Che cosa significa? Che ogni minuto di chiamata e di SMS non utilizzato verrà convertito in un 1 MB di Internet da utilizzare per il mese successivo, insieme ai GB non utilizzati, al termine dei GB previsti dalla propria offerta.

Spusu 100, arriva la nuova offerta per spiazzare la concorrenza

L’operatore ha deciso di prorogare il periodo di attivazione dell’offerta fino al 31 dicembre, ma ha anche annunciato l’imminente debutto di una nuova e davvero vantaggiosa offerta. Parliamo di Spusu 100, anch’essa attivabile entro il 31 dicembre.

L’offerta include duemila minuti di chiamate verso tutti i numeri, cinquecento SMS e ben cento GB di traffico internet con una riserva dati di duecento GB, al prezzo di 9,90 euro. Entrambe le offerte potranno essere attivate sia dai nuovi che dai già clienti a costo zero, contattando il servizio clienti via telefonica, e-mail o WhatsApp dal lunedì al venerdì dalle 8 del mattino alle 8 di sera, o di sabato dalle 8 alle 18.