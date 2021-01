Euronics riesce a far felici gli utenti lanciando un volantino che promette un risparmio senza precedenti, una campagna promozionale che raccoglie al proprio interno una miriade di offerte speciali, grazie alle quali spendere pochissimo non sarà più un miraggio.

La soluzione che andremo a descrivervi direttamente nell’articolo, è importante non dimenticarlo, risulta essere disponibile in esclusiva presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova. Gli utenti che vorranno acquistare a questi prezzi dovranno recarsi personalmente in negozio, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale o altre location. Le scorte, stando a quanto effettivamente comunicato, non dovrebbero in nessun modo rappresentare un problema.

Non perdetevi i codici sconto Amazon e tutte le migliori offerte, sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram.

Euronics: quanti sconti nel volantino speciale

Gli sconti attivati da Euronics nel proprio volantino sono davvero tantissimi, e molto speciali, poiché riescono a proporre al consumatore finale prezzi bassi su alcuni top di gamma del periodo. Non manca, ad esempio, l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, una fan edition tanto desiderata dalla popolazione italiana e mondiale, oggi in vendita a 499 euro, con le stesse identiche specifiche tecniche del Galaxy S20, ma con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon 865.

In alternativa sarà possibile puntare ancora più in alto con Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, proposto a 999 euro, oppure un più economico Apple iPhone 11 da soli 679 euro in versione sbrandizzata.

Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che vi attende direttamente sul volantino Comet, raggiungibile direttamente nelle pagine indicate qui sotto.