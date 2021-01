Il mondo delle automobili ha visto in questi ultimi anni l’arrivo prepotente di una nuova contendente al trono di automobile più venduta su tutto il globo, stiamo ovviamente parlando delle auto elettriche, le vetture ad elettroni infatti, hanno conquistato molti utenti grazie alle loro caratteristiche che sposavano prestazioni ad affidabilità e sicurezza, convincendoli ad iniziare una nuova avventura a bandiere green.

Ovviamente il giudizio finale per un prodotto, viene attribuito solo ed unicamente dal mercato, il quale, a fronte di un inizio considerevolmente di alto livello, soprattutto a fronte di un primo arrivo a piccoli passi, elegge come vincitore della contesa un altro motore, nel dettaglio parliamo del motore Diesel, il cugino più vecchio continua a restare la scelta preferita degli automobilisti, scopriamo insieme il perchè.

Un motivo su tutti

Il motivo che porta a questo costante e alquanto insuperabile predominio è composto da piccole ragioni che fanno capo però ad un unico denominatore comune, stiamo parlando del fattore economico, gli utenti infatti sicuramente tengono alla salute dell’ambiente, ma devono necessariamente tirare i conti con la salute del proprio portafogli, un dettaglio certamente da non sottovalutare, questo poichè le auto elettriche, in quanto basate su una tecnologia molto più recente, soffrono di costi altrettanto più alti, problema che invece i motori diesel non hanno, poichè basati su una tecnologia molto più collaudata e dunque con costi di listino e manutenzione sostanzialmente più bassi, caratteristiche che gli elevano, anche a fronte dei numerosi incentivi green, a motore ideale per la maggior parte degli utenti.