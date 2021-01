Whatsapp: grazie a queste frasi per gli auguri "farete il botto"

È arrivato il momento che tutti noi aspettavamo fin dai primi mesi dell’anno: il 2020 è giunto al termine e nessuna delle profezie ipotizzate in precedenza si è avverata. Non che quest’anno sia stato cordiale con il genere umano, visto il numero di contagi, decessi, terremoti, asteroidi, disastri naturali e chi più ne ha più ne metta. Oggi possiamo gridarlo: IL TRISTE CAPITOLO DEL 2020 è TERMINATO. Cosa accadrà nel 2021? Questo nessuno può saperlo, noi di Tecnoandroid ci teniamo però ad augurarvi la felicità. Che sia per voi un anno di gioia e serenità, di soddisfazioni e di riscoperta. Ecco l’elenco dei migliori auguri da fare su Whatsapp.

Whatsapp: gli auguri più belli da inviare ai propri amici e cari

“Che questa pandemia sia anche occasione per riflettere e progettare un nuovo futuro. Auguri per un Sereno 2021”

“2019. State lontano dalle persone negative. 2020. State lontano dalle persone positive. 2021. State lontano dalle persone.”

“Che cosa chiedere al 2021? Di mettersi una mano sulla coscienza”

“Vivi ogni giorno di questo nuovo anno con entusiasmo e non lasciare che uno stupido virus te lo rovini. Buon anno!”

“Che il 2021 ci faccia dimenticare il 2020, i telefoni e i messaggi su Whatsapp!”

“Un anno nuovo? Andrebbe bene anche uno usato, ma di quelli in cui si stava meglio…”

“Hai 365 nuove opportunità. Sfruttale tutte e rendile speciali!”

“Ho depositato sul tuo c/c n. 2021 c/o la banca Felicità, 365 gg di fortuna, salute e amore. Divertiti nel prosciugare il conto. Buon anno! (Eh no, niente soldi! Qualcosa dovrai fare pure te, no?!)”

“Possa questo nuovo anno presentare molte opportunità sulla tua strada, farti esplorare ogni gioia, trasformare i tuoi sogni in realtà e tutti i tuoi sforzi in grandi risultati. Buon Capodanno 2021!”

“Buon anno nuovo, tutto quello che desideri è lì per essere realizzato. Che sia un 2021 ricco di soddisfazioni. Auguri!”

“Ti auguro un Capodanno 2021 strepitoso e che allo scoccare della mezzanotte tutti i tuoi sogni possano realizzarsi! Buon Anno e Felice 2021.”

“Prima che il sole tramonti in questo anno, prima che i ricordi si dissolvano… prima che la rete telefonica inizi ad incepparsi… voglio augurarti un Felice Capodanno 2021!”

“Non ti auguro la felicità, ma quella sottile speranza che ti permette di guardare la vita con gli occhi di un bambino e di seguire il sole come fanno i girasoli.”

“Per quest’anno, CAMBIA! Muta il tuo modo di vedere le cose, corri alla ricerca della felicità, divertiti, sogna ad occhi aperti e soprattutto.. vivi come se fosse l’ultimo giorno sulla Terra!”

Questi sono solo alcuni degli esempi proposti per voi da inviare su Whatsapp in occasione dell’anno nuovo. Non dimenticate però di mettere sempre il cuore, negli auguri, così come nella vita.

Buon anno!